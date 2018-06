Pont Mercier : Autobus et train gratuits du 3 au 6 juillet

Crédit photo : Le Soleil de Châteauguay - Archives

Pour améliorer la circulation au pont Mercier durant les travaux, le ministère des Transports a confirmé diverses mesures vendredi.

Autobus gratuits pour les secteurs Sud-Ouest et Haut-Saint-Laurent (ancien CITSO et CITHSL) et accès sans frais au train de banlieue de la ligne Candiac du 3 au 6 juillet.

«Une carte occasionnelle de deux passages sera distribuée une fois sur l’île de Montréal, permettant l’accès au réseau de la Société de transport de Montréal (STM). Cette mesure sera évaluée et pourra être reconduite au besoin», indique le Ministère dans un communiqué.

Les camions de trois essieux et plus seront interdits de 5h à 9h30 et de 15h à 19h dans le sens du trafic les jours de semaine.

En revanche, les camionneurs pourront franchir sans payer les guérites de l’autoroute 30 de 4h30 à 10h en direction ouest et de 14h30 à 19h30 en direction est.

Les types de camions visés par la gratuité des passages au poste de péage sont les véhicules de catégorie 2* (véhicules routiers dont la hauteur est égale ou supérieure à 230 cm). Cette catégorie inclut la plupart des camions semi-remorques, les véhicules lourds, les véhicules récréatifs, les voitures avec remorques, les autobus gérés par des entreprises privées et autres véhicules lourds de type commercial.

Les mesures ont été annoncées à la suite d’une rencontre avec les élus de la région et une congestion monstre quasi permanente au pont Mercier.

«Nous répondons ainsi aux préoccupations exprimées par les utilisateurs du pont et les élus municipaux. Ces nouvelles mesures viennent compléter les mesures d’atténuation déjà en place, notamment le maintien de la voie réservée en provenance de la rue Airlie, l’allongement des heures de service de la voie multifonctionnelle sur la route 138 vers Montréal et la bonification des services de train de banlieue et d’autobus», a fait valoir André Fortin, ministre des Transports.

«J’invite les usagers de la route à considérer le transport collectif, dans la mesure du possible, pour leurs déplacements. Par ailleurs, je suis persuadé que ces améliorations, qui ont fait l’objet d’un consensus auprès des élus qui ont été consultés, auront un impact positif sur la circulation sur le pont Honoré-Mercier et ce, au bénéfice de tous les citoyens», a renchéri Pierre Moreau, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et député de Châteauguay.

La fermeture partielle du pont Honoré-Mercier sera en vigueur jusqu’au 20 août. Le Ministère et ses partenaires recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements et de privilégier les transports collectifs. Pour découvrir différents outils visant faciliter les déplacements ou pour trouver les emplacements des stationnements incitatifs, consultez le site de Mobilité Montréal.

Pour connaître les horaires des services de transport collectif d’exo :

Autobus : exo.quebec/horairesbus