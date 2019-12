Pont Samuel-De Champlain: la piste multifonctionnelle ouvrira lundi

Le consortium Signature sur le Saint-Laurent (SSL) annonce que la piste multifonctionnelle du pont Samuel-De Champlain ouvrira le lundi 23 décembre, à 13h. L’ouverture était initialement prévue pour le 31 octobre, avant d’être reportée «d’ici la fin de l’automne».

Les cyclistes et piétons pourront donc emprunter en tout temps ce lien de 3,4 km entre la Rive-Sud et Montréal. SSL avisera les usagers lorsque d’importantes précipitations de neige ou de verglas rendront des fermetures nécessaires.

Infrastructure Canada et SSL font appel à la prudence des piétons et cyclistes, les invitant à adapter leur conduite et équipement aux conditions climatiques qui peuvent changer sur le parcours.

Sur la piste multifonctionnelle, la limite de vitesse est de 20 km/h et les véhicules motorisés sont interdits. En cas d’incident, des boutons d’assistance permettent de communiquer directement avec les services d’urgence au 4141. Des caméras assurent la surveillance de la piste multifonctionnelle.

Sur la Rive-Sud, la piste se branchera à la piste de la Riveraine, le long du fleuve. Un pont d’étagement devra être construit pour surplomber la route 132. La connexion au réseau de Brossard se fera ultérieurement puisque qu’il y a encore des zones des travaux aux abords du corridor.

Du côté de Montréal, la piste débouche à l’Île des Sœurs, le long de la culée ouest, pour rejoindre le réseau montréalais. (A.D.)