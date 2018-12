Crédit photo : Denis Germain

Le ministre fédéral de l’Infrastructure et des Collectivités François-Philippe Champagne a visité le chantier le 19 décembre. Il a profité de l’occasion pour annoncer que le nouvelle structure portera officiellement le nom de pont Samuel-De Champlain.

Cette nouvelle appellation suit l’exemple des autres ponts de Montréal, qui portent le nom complet des personnages historiques qu’ils honorent. Cette décision fait suite aux consultations menées plus tôt cette année auprès des intervenants et du public.

Le ministre a également souligné l’achèvement récent, par la société Les Ponts Jacques‑Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI), de la mise en œuvre de toutes les mesures prévues dans le plan de renforcement visant à assurer un service sécuritaire et ininterrompu sur l’actuel pont Champlain, jusqu’à l’ouverture de la nouvelle structure à la circulation, prévue au plus tard le 30 juin.