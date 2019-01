Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport: six cylindres et 425 chevaux

Article par William Clavey

En 2016, Porsche avait commercialisé une édition de course de la Cayman, la GT4 Clubsport. Cette bombe, réservée pour les circuits de course, s’est montrée fort populaire, car 421 exemplaires ont été vendus en très peu de temps.

Ce succès a inévitablement donné naissance à nouvelle mouture de la bête, et elle est encore plus intense que sa devancière!

Aucun turbo

Pendant que Porsche survitamine presque tous ses moteurs avec des turbo, la 718 Cayman GT4 Clubsport demeure fidèle au principe atmosphérique. Et contrairement aux 718 conventionnelles qui sont alimentées par des moteurs à quatre cylindres, la Clubsport a recours à un bon vieux six cylindres à plat de 3,8 litres – un moteur qui se retrouvait jadis dans la Carrera GTS de génération 991.1 – d’une puissance de 425 chevaux, soit 40 chevaux de plus que l’ancien modèle.

Toute cette puissance est acheminée aux roues arrière via une boîte automatique à double embrayage à six rapports (PDK).

La GT4 Clubsport a été spécialement conçue pour la catégorie GT4 de la FIA, c’est pour cette raison que son habitacle est dépourvu de commodités normalement retrouvées dans une Porsche et qu’elle est équipée d’une cage de protection et d’autres accessoires de performance, comme un énorme aileron ajustable constitué d’une nouvelle fibre naturelle de lin.

Oui, du lin! Porsche déclare qu’une telle composition est plus durable que le carbone ou la fibre de verre. Intéressant…

Deux déclinaisons seront offertes: Competition et Trackday. La deuxième est une variante un peu moins extrême de la première, conservant des freins ABS, un système antipatinage, ainsi qu’un contrôle de stabilité permettant même aux débutants de trouver leur compte. La 718 Cayman GT4 Clubsport peut rouler sur de l’essence à un niveau d’octane 91 et son entretien peut même être effectué chez un concessionnaire Porsche!

D’ailleurs, le constructeur prévoit se servir de cette plateforme pour développer une éventuelle édition pour la route du même modèle.