Porsche 718 T 2019 : l’agrément de conduite avant tout

Article par Michel Deslauriers

Fidèle à son habitude, Porsche ajoutera une autre variante à sa gamme 718, qui comprend le coupé Cayman et le cabriolet Boxster. Après tout, il n’y a que trois déclinaisons de la 718 disponibles en ce moment, alors que la Porsche 911 en propose plus d’une vingtaine et dans le cas de la Porsche Panamera, on en compte 18…

La 718 T sera donc ajoutée à la gamme, promettent un « agrément de conduite dans sa plus simple expression ». Elle sera équipée du quatre cylindres à plat turbocompressé de 2,0 litres, qui développe 300 chevaux ainsi qu’un couple de 280 livres-pied à partir de 2 150 tr/min. Une boîte manuelle à six rapports figure de série, pouvant être remplacée en option par la boîte automatisée PDK à double embrayage. Selon le constructeur, la 718 T peut accélérer de 0 à 100 km/h en 5,1 secondes avec la boîte manuelle, ou en 4,7 avec la PDK. La vitesse de pointe est fixée à 275 km/h.

La Porsche 718 T 2019 comprend également des roues en alliage gris titane de 20 pouces, un système Porsche Active Suspension Management avec châssis abaissé de 20 millimètres, un levier de vitesses raccourci avec inscriptions rouges ainsi que l’ensemble Sport Chrono. La T délaisse quelques caractéristiques non essentielles afin de réduire son poids au maximum et mettre l’accent sur la conduite : des sangles remplacent les poignées de portes intérieures, des sièges sport avec seulement deux réglages électriques et des garnitures Sport-Tex noires ainsi le retrait du système multimédia Porsche Communication Management. Par contre, on peut conserver ce dernier moyennant supplément.

Outre le lettrage 718 T sur les portes et dans l’habitacle, on pourra reconnaître cette variante de la petite sportive grâce à son échappement central avec embouts en chrome noir. Neuf teintes de carrosserie seront disponibles, dont les couleurs spéciaux Orange Lava et Bleu Miami – spécial signifiant plus dispendieux.

Les prix canadiens n’ont pas encore été annoncés, mais le communiqué de presse européen précise que les 718 T Cayman et 718 T Boxster se positionneront entre les versions de base et S. Par contre, la 718 T coûtera légèrement moins cher qu’une Porsche 718 de base à laquelle sont ajoutés les composants de performance comme les roues de 20 pouces et la suspension PASM.