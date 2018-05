Porsche Cayenne E-Hybrid 2019 : maintenant disponible au Canada

Article par Michel Deslauriers

La nouvelle génération du Cayenne est désormais disponible en version hybride rechargeable, et Canada, il se détaille à partir de 91 700 $ avant les frais de transport et de préparation. Comme avant, il concurrencera le BMW X5 xDrive40e, le Mercedes-Benz GLE 550e et le Volvo XC90 T8.

La motorisation du Porsche Cayenne E-Hybrid 2019 consiste d’un V6 turbocompressé de 3,0 litres, d’un moteur électrique et d’une batterie de 14,1 kWh produisant une puissance combinée de 455 chevaux et un couple de 516 livres-pied. Selon le constructeur, ce VUS intermédiaire « écolo » accélère de 0 à 100 km/h en 5,0 secondes et atteint une vitesse de pointe de 253 km/h. Il peut aussi rouler jusqu’à 135 km/h en consommant uniquement des électrons, et procure une autonomie en mode 100% électrique estimée à 44 km selon les normes européennes NEDC. Les procédures de calcul de Ressources naturelles Canada étant plus strictes, le Cayenne vendu chez nous affichera d’une autonomie moindre, en théorie, que l’on estime à environ 35 km. Sur une borne de 240 volts, la batterie peut être rechargée en moins de huit heures.

En comparaison, la version hybride rechargeable de l’ancienne génération du Cayenne disposait d’une batterie de 10,1 kWh, d’une puissance de 416 chevaux et affichait une autonomie électrique maximale de 23 km. Le nouveau Cayenne est plus rapide, moins énergivore et peut couvrir une plus grande distance sans l’apport du moteur à combustion.

De plus, le Cayenne 2019 est maintenant disponible avec des sièges avant dotés d’une fonction de massage, un affichage à tête haute et des roues de 22 pouces, entre autres.