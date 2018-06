Porsche crée des lunettes intelligentes pour aider ses mécaniciens

Article par Olivier Beaulieu

La réalité virtuelle est une technologie disponible et accessible depuis un moment déjà, mais contrairement à bien d’autres innovations, elle reçoit que très peu d’attention médiatique. Pourtant, ses possibilités sont larges et pratiquement infinies. Dans cet ordre d’idées, Porsche a décidé d’introduire un système nommé Tech Live Look qui vise à donner un coup de pouce aux techniciens en mécanique qui éprouvent des difficultés avec une réparation.

Auparavant, ledit technicien devait chercher dans de gros cartables pour trouver la solution à son problème. En enfilant la lunette, le mécanicien a accès à plusieurs fonctionnalités franchement intéressantes. D’abord, il peut ouvrir une banque de données sans les mains contenant les dessins techniques des voitures, et ce, selon toutes les déclinaisons de modèle du constructeur. Ces dessins sont sauvegardés dans un nuage auquel sont connectées les lunettes distribuées aux concessions intéressées par le produit.

Le temps de recherche des techniciens en mécanique chez Porsche est donc largement diminué. Pour le moment, les documents apparaissent en réalité virtuelle à partir de la lunette. Les commandes relatives à la recherche se font par la voix et par un pavé tactile lié à la monture. Bientôt, Porsche indique qu’il sera possible de naviguer dans le nuage à partir de gestes qui seront synchronisés avec la lunette de réalité virtuelle.

Ensuite, si le technicien ne trouve pas ce qu’il recherche, il peut appeler un expert Porsche qui connaît parfaitement les dessins techniques et qui saura aider les mécaniciens à trouver ce qu’ils cherchent. Plus cool encore, l’expert peut envoyer des vidéos à la lunette du technicien et même dessiner sur la vidéo pour lui indiquer clairement où il doit regarder.

Quoiqu’un peu intrusif pour le mécanicien, cette formule peut diminuer jusqu’à 40% le temps requis par un technicien mécanique pour faire sa réparation. Pour le moment, Porsche n’indique pas si cette lunette sera offerte également aux mécaniciens du dimanche qui désirent jouer sous le capot de leur voiture. Le prix des lunettes s’élève à 2 750 $ par paire.