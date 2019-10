Porsche lance déjà une Taycan (un peu) moins chère

Article par Guillaume Rivard

Tel que promis, Porsche élargit la gamme de sa nouvelle berline sport électrique Taycan en ajoutant une version 4S plus abordable que les Turbo et Turbo S que nous avons déjà essayées.

Alors que celles-ci génèrent jusqu’à 751 chevaux et offrent une autonomique qui varie de 381 à 450 kilomètres, la Porsche Taycan 4S se montre bien sûr un peu plus sage.

Tout dépend de la batterie choisie : elle produit 522 chevaux avec la batterie Performance de 79,2 kWh et jusqu’à 562 chevaux avec la batterie Performance Plus de 93,4 kWh – la même que dans les deux versions haut de gamme. La première permet de parcourir 407 kilomètres et la seconde, 463 kilomètres (selon le protocole d’essai WLTP). Dans tous les cas, la Taycan 4S accélère de 0 à 100 km/h en quatre secondes et atteint une vitesse de pointe de 250 km/h.

Comme son nom l’indique, il s’agit d’une voiture à transmission intégrale grâce à ses deux moteurs électriques – un à l’avant et un autre à l’arrière. Une boîte de vitesses à deux rapports fait également partie de l’équation. Bref, la Taycan 4S adopte le même système d’entraînement que ses devancières.

Mentionnons par ailleurs la suspension pneumatique adaptative à trois chambres avec amortissement commandé électroniquement ainsi que les freins à disques de 360 millimètres à l’avant et de 358 millimètres à l’arrière, pincés par des étriers à six et à quatre pistons.

Physiquement, la Taycan 4S affiche elle aussi un profil très aérodynamique (coefficient de traînée de 0,22), mais se distingue par ses jantes Taycan S Aero de 19 pouces, ses étriers de freins peints en rouge, son tablier avant de forme différente ainsi que ses bas de caisse et son diffuseur arrière peints en noir. Les phares à DEL, y compris le système d’éclairage dynamique Porsche Plus (PDLS Plus) sont livrés de série.

Pour ce qui est de l’habitacle, on retrouve de série un décor partiellement en cuir ainsi que des sièges avant confort à huit réglages électriques. L’écran d’infodivertissement de 10,9 pouces et l’écran optionnel à l’intention du passager forment une bande vitrée sur fond noir.

La Porsche Taycan 4S 2020 peut être commandée dès maintenant et les livraisons débuteront l’été prochain. Au Canada, son prix débute à 119 400 $.

Rappelons qu’une quatrième Taycan un peu moins puissante et dispendieuse est aussi en chemin. Suivez-nous pour obtenir tous les détails à son sujet.