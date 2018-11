Porsche n’aura pas qu’un, mais bien deux bolides électriques

Article par Sylvain Raymond

C’est dans le cadre du Salon de l’auto de Francfort en 2015 que Porsche présentait la Mission E, voiture concept qui laissait présager à quoi ressemblerait le premier modèle 100% électrique du constructeur. Depuis ce temps, on a officialisé son nom : elle sera baptisée Taycan et même si le constructeur ne veut pas officiellement confirmer le tout, la présentation de la version de production se fera certainement dans le cadre du prochain Salon de Genève en mars prochain, ou au plus tard au Salon de Francfort puisque son entrée en production est prévue pour 2019.

Non seulement la Porsche Taycan 2020 sera produite, mais un second modèle 100% électrique fera son apparition l’année suivante, puisque Porsche a officiellement confirmé la production d’un véhicule basée sur le concept Mission E Cross Turismo.

Contrairement à la Porsche Panamera qui se décline en berline et familiale à hayon, la Sport Turismo, on ne prévoit pas répéter la recette puisque dans ce cas-ci, ce nouveau modèle profitera de sa propre architecture et d’une appellation distincte. On veut en faire un véhicule un peu plus haut sur pattes, à la croisée d’une familiale et d’un VUS. Le véhicule profitera d’une architecture de 800 volts et ses deux moteurs électriques devraient développer plus de 600 chevaux, ce qui lui permettrait de boucler le 0-100 km/h sous les 3,5 secondes. Son autonomie devrait se situer au-dessus des 400 kilomètres.

Le second véhicule électrique de Porsche sera assemblé à l’usine Porsche de Zuffenhausen et sa venue ajoutera 300 emplois additionnels selon le constructeur. Porsche entend vendre 20 000 exemplaires de la Taycan par année, principalement aux États-Unis, en Chine et en Europe occidentale.