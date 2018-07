Porsche offre maintenant des bornes de recharge de 800 volts!

Article par Olivier Beaulieu

Porsche se lance tranquillement vers l’électrique. En début d’année, on annonçait le développement conjoint entre Audi et Porsche pour le développement d’une voiture électrique, une première pour le groupe Volkswagen. Cette semaine, Porsche annonce l’installation de ses premières bornes de recharge de 800 volts pour accueillir sa future voiture 100% électrique, la Taycan!

Cette nouvelle peut sembler vide de sens, mais au contraire! La Taycan, la première voiture de production munie d’un système de charge de 800V, pourra voir sa charge atteindre 400 km en seulement 15 minutes! Et pour tester le produit, il fallait bien installer une borne au parc technologique de Berlin-Adlershof en Allemagne.

Ce projet s’installe dans le projet IONITY, une association entre BMW, Daimler, Ford et Volkswagen qui vise à installer un réseau complet de bornes de recharge ultra-rapide au travers du vieux continent. D’ici 2020, on vise l’installation de plus de 400 stations de recharge à haute vitesse en Europe. Porsche ne fait donc que lancer le bal.

Par ailleurs, cette nouvelle installation sert également à tester l’application de recharge du constructeur. Une fois votre voiture branchée, il est possible de s’y connecter et de suivre en temps réel le niveau de recharge du véhicule.

La Porsche Taycan, mieux connu sous l’appellation Mission E, sera le premier véhicule 100% électrique fabriqué par le constructeur allemand. Le véhicule serait aussi compatible avec la technologie de recharge par induction. La version de production sera présentée l’an prochain et commercialisée en 2020.