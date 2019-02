Porsche présente les Panamera GTS et 718 Cayman GT4 Clubsport à Toronto

Article par Michel Deslauriers

Après les primeurs canadiennes de la Porsche 911 S 2020, du Cayenne Turbo 2019 et du Macan 2019 au Salon de l’auto de Montréal, voilà que le constructeur allemand dévoile la 718 Cayman GT4 Clubsport et la Panamera GTS au Salon de l’auto de Toronto.

La Porsche Panamera GTS 2019 est une énième variation de la berline sport et de la version à hayon Sport Turismo. En habillage GTS, les deux voitures arborent une apparence plus sportive, un réglage de suspension unique et une puissance de moteur se positionnant entre les versions 4S et Turbo. Son V8 biturbo développe 453 chevaux et un couple de 457 livres-pied, assorti d’une boîte automatique PDK à huit rapports. Selon Porsche, avec l’ensemble Sport Chrono, les Panamera GTS et Panamera Sport Turismo GTS peuvent atteindre 100 km/h en 4,1 secondes.

Le prix débute à 146 200 $ avant les frais de transport et de préparation pour la Porsche Panamera GTS 2019, et à 153 300 $ pour la GTS Sport Turismo. Les deux voitures seront mises en vente cet été.

La Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport n’est pas une voiture conforme pour la route, mais plutôt destinée pour la piste. Elle est équipée d’un six cylindres à plat atmosphérique de 3,8 litres, bon pour 425 chevaux. Une boîte PDK à six rapports avec double embrayage achemine la puissance aux roues arrière.

L’habitacle de la GT4 Clubsport est dénudé pour la course, mais obtient une cage de sécurité. Deux versions sont disponibles, Competition (242 000 $) et Trackday (216 500 $), cette dernière étant équipée de caractéristiques que la première n’a pas, dont des freins antiblocage et un programme de contrôle de stabilité.