Porsche pulvérise le record de vitesse absolu au circuit Nürburgring

Article par Olivier Beaulieu

Le constructeur allemand Porsche semble déterminé à prouver qu’il construit les bagnoles les plus rapides du globe. Il y a quelques mois, le manufacturier battait le record de vitesse de la voiture de production la plus rapide sur le circuit Nürburgring en Allemagne. Cette fois-ci, il pulvérise le record absolu de vitesse sur le circuit. Et pas rien qu’un peu!

Au volant d’une 919 Evo, une automobile hybride de 1 160 chevaux, le pilote a amélioré le record de 52 secondes avec un temps final de 5:19.546. Oui, vous avez bien lu! L’ancien record n’avait pas été battu depuis plus de 35 ans. C’est tout un exploit!

C’est d’ailleurs la 919 Evo qui a permis au manufacturier allemand de compléter les 24 Heures du Mans sur la plus haute marche du podium. Après quelques essais seulement, le pilote Timo Bernhard a réussi à abaisser la marque à 5 minutes et 24 secondes. Mais pour le plaisir, Bernhard s’est élancé une fois de plus sur le mythique circuit et a réduit encore une fois son temps. Wow!

Après les 24 Heures du Mans, l’équipe de Porsche a décidé de retravailler certains facteurs du véhicule. Libéré de toute contrainte, Porsche a modifié considérablement la 919 et est parvenu à développer un appui 53% plus performant, tout en réduisant le poids du bolide de 39 kg. Par ailleurs, le moteur hybride a également été amélioré de sorte que le moteur électrique déballe 433 chevaux et que le V4 de 2,0 L déploie 710 chevaux.

Faudra-t-il 35 autres années avant que ce même record soit battu?