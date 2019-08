Porsche Taycan 2020 : une première image de l’habitacle

Article par Guillaume Rivard

L’attente tire à sa fin. Après une tournée mondiale comprenant trois arrêts où elle s’est présentée en version de préproduction, la toute nouvelle Porsche Taycan 2020 fera officiellement ses débuts pendant la première semaine de septembre.

On a déjà une bonne idée de son design extérieur, mais qu’en est-il de l’intérieur? Porsche nous donne aujourd’hui un premier coup d’œil à l’habitacle de sa voiture sport électrique.

Le cockpit d’allure typiquement allemande incorpore un écran central tactile de taille relativement modeste au lieu d’un gigantesque affichage comme dans les Tesla. Ledit écran servira d’interface à plusieurs fonctions, notamment la première intégration complète du service Apple Music dans un véhicule de série (avec abonnement gratuit pour six mois). Le conducteur pourra aussi choisir des chansons ou des stations de radio à l’aide de commandes vocales.

Chaque Taycan comprendra par surcroît un accès à Internet gratuit pendant trois ans et un système ambiophonique Burmester sera disponible en option pour offrir l’expérience sonore ultime.

Derrière le volant se trouve une instrumentation entièrement numérique et configurable qui semble être plus large que dans la Panamera et la 911.

Enfin, sur le dessus de la planche de bord, on remarque un chronomètre comme celui des ensembles Sport Chrono des autres modèles Porsche.

Il est possible que Porsche dévoile d’autres images et des détails techniques avant la grande première afin de tenir les amateurs et les journalistes en haleine, alors suivez-nous pour ne rien manquer.

À propos, saviez-vous que la Porsche Taycan vient tout juste de parcourir 3 425 kilomètres en 24 heures dans le cadre d’un test d’endurance sur le circuit de Nardo, en Italie? Elle a maintenu une vitesse entre 195 et 215 km/h lorsqu’elle n’était pas en train de se recharger ou de changer de pilote. Le tout s’est déroulé sans le moindre problème, affirme la compagnie.