Porsche teste la vente de voitures en ligne

Article par Guillaume Rivard

La vente automobile traditionnelle par le biais de concessionnaires intéresse de moins en moins les gens, ce qui fait que certains fabricants explorent et implantent de nouvelles façons pour eux d’acquérir un véhicule.

Tesla est le plus connu, bien sûr. La marque Polestar de Volvo en sera une autre. Porsche, de son côté, vient de lancer un projet pilote avec 25 concessionnaires aux États-Unis afin de permettre aux clients de magasiner en ligne et d’éviter des déplacements.

Le tout peut se faire via un ordinateur ou un appareil mobile et tous les véhicules neufs et d’occasion en inventaire sont accessibles. Le service couvre tous les aspects de l’achat ou de la location, incluant des calculateurs de paiement et de véhicule échange, l’approbation de crédit ainsi que les options de financement et d’assurance.

Les clients peuvent téléverser des copies de leurs documents personnels (afin de valider leur identité) et des photos du véhicule d’échange à évaluer. Une fois les informations remplies et la commande en ligne soumise, le concessionnaire peut préparer les contrats nécessaires que le client signera lors de sa seule et unique visite sur place, soit en même temps que la prise de possession.

« Porsche est toujours à la recherche de nouvelles façons de répondre aux besoins des clients. Pour nos concessionnaires, qui sont au cœur de nos initiatives stratégiques, nous croyons que ce mélange d’interaction physique et numérique ne peut que mousser leurs affaires », explique le président et chef de la direction de Porsche en Amérique du Nord, Klaus Zellmer.

Si les résultats sont positifs, un déploiement à plus grande échelle est possible par la suite, incluant au Canada.

Rappelons que la marque allemande avait testé un peu de la même manière son nouveau service d’abonnement Porsche Passport, qui est maintenant disponible dans trois villes américaines (Las Vegas, Phoenix et San Diego) mais aussi à Toronto. Les mensualités comprennent l’immatriculation, les assurances, l’entretien, un service de conciergerie et la possibilité de changer de modèle à n’importe quel moment, autant de fois qu’on le désire.