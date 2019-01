Portes ouvertes à l’Académie internationale Charles-Lemoyne à Sainte-Catherine

Les portes ouvertes de l’Académie internationale Charles-Lemoyne, soit l’école primaire du Collège Charles-Lemoyne (5e et 6e année avec un volet sportif), se tiendront au campus Ville de Sainte-Catherine le vendredi 8 février, de 16h30 à 18h30. L’Académie internationale Charles-Lemoyne est la seule école primaire privée internationale sur la Rive-Sud et de la Montérégie. Elle offre plusieurs atouts pédagogiques qui enrichissent la vie des enfant, dont des salles de classe technologiques avec une pédagogie innovatrice, afin d’offrir un service personnalisé aux élèves et à leurs parents. Un service de garde est également disponible matin et soir. L’Académie propose à tous ses élèves la possibilité d’entrer dans un univers où l’apprentissage se déroule en français et en anglais. L’enseignement des matières en anglais représente plus du tiers du curriculum de l’élève. De plus, l’Académie internationale Charles-Lemoyne offre l’enseignement d’une troisième langue: l’espagnol. Tous les élèves de l’Académie font de l’activité physique chaque jour. Avec le volet sportif au campus Ville de Sainte-Catherine, les élèves de 5e et de 6e année bénéficient notamment des excellentes installations du Collège Charles-Lemoyne, telles que les gymnases, l’aréna, le terrain synthétique et la piscine. Pour plus d’information: www.monccl.com/academie