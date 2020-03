A30 Express invite les automobilistes à limiter les paiements en argent comptant aux postes de péage en raison du coronavirus.

«Afin de limiter les risques de propagation du coronavirus, nous vous invitons à prioriser les transactions sans contact», a indiqué A30 Express.

Ainsi, en plus du transpondeur et de la carte de crédit, il est désormais possible de payer son passage à l’aide de la carte de débit/Interac.