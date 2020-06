Pour le Conseil régional, «la protection de l’environnement doit être au cœur de la relance économique»

Dans la foulée de la présentation du projet de loi 61 par le gouvernement du Québec, le Conseil régional de l’environnement (CRE) de la Montérégie juge indispensable que la protection de l’environnement soit l’un des piliers majeurs de la relance socioéconomique.

Par voie de communiqué, le CRE affirme qu’il sera un partenaire actif du gouvernement si ses actions sont orientées en ce sens, mais rappelle que le projet de loi 61 suscite beaucoup de questionnements et d’inquiétude.

«Le CRE Montérégie est favorable à une accélération des procédures d’autorisations environnementales qui peuvent parfois être exigeantes et complexes, voire peu efficaces, indique l’organisation. Toutefois, cette accélération ne doit pas être synonyme de diminution des exigences réglementaires.»

«Avec l’adoption de cette loi, certains des territoires protégés de la Montérégie, de nos espèces en situation précaire et des habitats fauniques et floristiques qui s’y rattachent pourraient être perdus à jamais, poursuit le CRE. Il sera impossible d’évaluer l’ampleur de ces pertes et de les compenser à leurs justes valeurs écologiques.»

Des 202 projets d’infrastructures mentionnés dans le projet de loi 61, 33 se trouvent en Montérégie. (G.M.)