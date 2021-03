Pourquoi la vaccination débute-t-elle plus tard en Montérégie ?

Alors que la vaccination bat son plein à Montréal et à Laval, elle se déroule de manière plus progressive en Montérégie. La semaine dernière, la Direction de la santé publique de la Montérégie (DSPM) mentionnait que la vaccination des personnes de 85 ans et plus débuterait le 11 mars. Plusieurs lecteurs ont récemment contacté le Journal, se questionnant sur les raisons d’un tel délai.

Dans un communiqué envoyé aux médias le 1er mars, la DSPM affirme maintenant que la vaccination des 85 ans et plus a déjà débuté, mais qu’«elle se poursuivra avec une plus grande intensité à compter du 11 mars, alors que nous recevrons davantage de doses de vaccins».

La directrice de santé publique de la Montérégie, la Dre Julie Loslier, soutient que «la campagne va bon train» dans la région, même si la vaccination de certaines groupes prioritaires débute un peu plus tard que dans la métropole, où les personnes de 70 ans et plus peuvent désormais prendre rendez-vous.

«Il faut préciser qu’en raison de leur situation épidémiologique, Montréal et Laval ont reçu proportionnellement plus de vaccins que les autres régions, ce qui explique cet écart», soutient-elle.

Jusqu’à maintenant, 54 755 personnes de la région ont été vaccinés, notamment les travailleurs de la santé prioritaires et des gens qui habitent dans les résidences pour aînés.