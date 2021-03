Pourquoi opter pour la brique ou la pierre décorative?

Vous connaissez sans doute ces produits de maçonnerie alternative? Populaires et élégants, ces matériaux de haute qualité connaissent un véritable succès sur le marché. Conçues de façon astucieuse, la brique et la pierre décorative détiennent des caractéristiques bien spécifiques qui permettent de styliser votre décor en un clin d’œil. C’est la solution à adopter pour vos futurs projets de revêtements extérieurs ou intérieurs! Laissez tomber la maçonnerie traditionnelle et découvrez votre nouvel allié pour vos projets de construction ou de rénovation.

Pour un matériau durable et économique

Symboles de modernité au cachet unique, la brique et la pierre décorative représentent la meilleure option pour obtenir des réalisations tendances à un prix beaucoup plus abordable que la pierre naturelle. Reconnus pour leur durabilité, ces matériaux résistent aux intempéries ainsi qu’aux périodes de gel et de dégel si représentatif du climat québécois. Leur composition particulière permet également de préserver l’éclat de leurs couleurs et de leurs textures au fil des années. Évitez ainsi des travaux coûteux de maçonnerie tout en utilisant des matières esthétiques, durables et solides.

Pour une installation facile

Avant de vous lancer dans cette aventure, prévoyez une petite lecture à ce sujet afin d’apprendre les bases de l’installation. Contrairement à la pierre naturelle, ces matières décoratives ne sont pas fixées, mais bien collées. Si vous êtes un bricoleur aguerri, vous poserez aisément les panneaux de pierres ou de briques décoratives à ancrages mécaniques aux endroits appropriés. Toutefois, si vous vous sentez moins à l’aise dans ce projet, sachez que vous pouvez tout de même y arriver puisque la plupart des modèles offrent une pose des plus simples à effectuer. Néanmoins, soyez assuré qu’il est toujours possible d’engager des professionnels effectuant ce type de travaux afin de réaliser votre projet. À la suite de l’installation, vous pouvez appliquer un scellant mat au pinceau pour faciliter le nettoyage. Et voilà le travail!

Pour un faible entretien

Saviez-vous que la brique et la pierre décorative ne nécessitent pratiquement aucun entretien? Bien entendu, c’est possible qu’une accumulation de poussières ou de saletés se forme tout de même sur vos murs intérieurs ou extérieurs. Dans ce cas, priorisez un nettoyage à l’aide d’un mélange d’eau tiède et de savon doux, puis frottez avec une brosse ou une éponge. Ajoutez-y du bicarbonate de soude pour de meilleurs résultats. Soyez prudents lors de votre opération nettoyage afin de ne pas abîmer le matériau.

Pour un choix diversifié de textures et de couleurs

Que vous souhaitiez un style champêtre, moderne ou traditionnel, la maçonnerie alternative vous offre une multitude d’options afin de répondre à vos attentes. Disponibles dans de nombreuses textures et couleurs, vous créerez ainsi un agencement parfait pour chacun de vos projets. Vous aurez la possibilité de sélectionner des pierres de différents formats pour donner l’effet visuel souhaité. N’oubliez pas que ces matières demeurent intemporelles et peuvent donc être ajoutées à votre demeure sans craintes de voir votre décor passer de mode.

Tel qu’abordé ci-dessus, la facilité de l’installation, le faible entretien et le coût abordable, font de cette maçonnerie alternative un choix populaire parmi de nombreux consommateurs. Avec la brique et la pierre décorative, vous optez donc pour la simplicité! Il ne vous reste plus qu’à trouver une idée inspirante sur le web afin de passer à l’action!