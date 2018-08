Le PQ veut transformer la route 104 en boulevard urbain à quatre voies

Crédit photo : Le Reflet - David Penven

S’il est porté au pouvoir, un gouvernement péquiste aménagerait la route 104 – chemin de Saint-Jean – en boulevard urbain à quatre voies avec piste cyclable, entre l’autoroute 30 et le secteur Saint-Luc à Saint-Jean-sur-Richelieu. C’est la promesse qu’a présentée la candidate dans la circonscription de La Prairie, Cathy Lepage.

Mme Lepage a convoqué Le Reflet à l’intersection du chemin de la Bataille Nord et Sud et de la route 104, le 27 août, pour annoncer la nouvelle.

Des feux de circulation seraient installés aux intersections.

«La première étape est de créer rapidement après les élections un bureau de projet», a souligné la principale intéressée.

Questionnée sur les coûts d’une telle réalisation Cathy Lepage évoque une étude antérieure.

«On veut plus que sécuriser la 104. On veut l’amener au XXIe siècle.» – Cathy Lepage candidate péquiste dans La Prairie

«On parlait de plus de 100 M$. La piste cyclable n’était pas comprise dans cette étude», a-t-elle indiqué.

Est-ce que les frais seraient entièrement assumés par Québec ?

«Il y a des programmes d’infrastructures au niveau du fédéral. On pourrait s’asseoir avec M. Poissant [Jean-Claude Poissant représentant de la circonscription de La Prairie] notre député fédéral», a poursuivi la candidate.

«Il y a eu une augmentation de la circulation ce qui a entraîné des impacts négatifs au niveau des intersections, dont celle du chemin de la Bataille. L’éclairage et la signalisation sont déficients. Il manque de l’espace pour les cyclistes. En transformant la route 104 en boulevard urbain à quatre voies, on veut surtout améliorer la fluidité pour les usagers», a insisté Mme Lepage.

Heureux

Convié à la rencontre de presse, le maire de La Prairie, Donat Serres, se dit heureux d’une telle promesse, sans pour autant donner son appui au PQ ou à toute autre formation.

«J’ai demandé aux partis de s’engager. Aujourd’hui, c’est une bonne nouvelle qu’annonce Mme Lepage», a-t-il déclaré.

Le maire doute toutefois de la rapidité d’exécution d’un tel projet.

«Lorsqu’on parle d’études du MTQ, ça peut prendre jusqu’à trois ans pour les mettre en place et sept ans pour que le projet se réalise. Pour moi, la sécurité est au cœur des priorités», a fait remarquer M. Serres, laissant entendre qu’il y a urgence d’agir dans ce dossier.

Cathy Lepage a répondu au maire que «lorsqu’il y a de la volonté politique, les choses peuvent aller très vite.»

Citant les données de la Régie intermunicipale de police Roussillon, le maire a rappelé qu’en dix ans, entre 2003 et 2013, il y a eu cinq décès, dont quatre, dans le secteur rural de la route 104. Selon la Régie, environ 89 accidents par année surviennent sur ce tronçon. Ce chiffre pourrait être plus élevé, car il ne peut comptabiliser les constables à l’amiable découlant d’accrochages; les policiers n’étant pas alors appelés sur les lieux.

Les partis politiques s’intéressent à la 104

La sécurité de la route 104 à La Prairie, concernant notamment l’intersection du chemin de la Bataille Nord et Sud et celle du chemin Lafrenière suscite l’intérêt des formations politiques qui se sont rendus sur place. Le ministre des Transports, André Fortin et le député de La Prairie, Richard Merlini, y étaient en janvier. Stéphane Le Bouyonnec, candidat de la CAQ était également sur les lieux à la mi-août en compagnie du maire de La Prairie, Donat Serres. S’ajoute maintenant la représentante du PQ, Cathy Lepage.