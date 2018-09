La Prairie : une capsule temporelle pour souligner la fin du 350e anniversaire

Crédit photo : Le Reflet

La Ville de La Prairie a officiellement clos les festivités entourant son 350e anniversaire en soulignant la mise en terre d’une capsule temporelle à la Place du 350e, derrière le Centre Guy-Dupré, le 29 septembre.

Une plaque commémorative a été posée sur le sol afin de marquer l’endroit où la capsule a été enterrée. Sous la plaque se trouvent ainsi le livre d’or du 350e, une clé USB contenant des photos des festivités entourant cet anniversaire, des affiches et des billets de chaque événement organisés dans la dernière année, des vêtements et des épinglettes à l’effigie du 350e et l’organigramme des festivités.

Le Laprairien Alain Faille a soumis au comité organisateur l’idée de la capsule temporelle. Cette dernière ne sera pas déterrée avant 2042, année du 375e anniversaire de la Ville de La Prairie.

Le conseil a également inauguré un mur composé de briques portant le nom de citoyens et familles de La Prairie.

Plus de détails à venir.