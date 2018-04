La Prairie embauche un nouveau directeur général

Crédit photo : Gracieuseté

Jöel Bélanger a été nommé par la Ville de La Prairie à titre de nouveau directeur général. Il succède à Jean Bergeron qui avait quitté ses fonctions le 16 janvier à la suite de la résiliation de son contrat.

«Notre démarche a été très élaborée. Nous cherchions une personne axée sur les résultats et dédiée à l’excellence des services publics. La feuille de route de M. Bélanger démontre qu’il sait faire preuve d’écoute et de leadership. Il est capable de développer une vision stratégique, des qualités essentielles pour gérer une organisation comme la nôtre», a mentionné le maire Donat Serres.

C’est lors de la séance extraordinaire du conseil municipal du 5 avril que le nouveau directeur général a été officiellement engagé.

UMQ

Jöel Bélanger est directeur général à la Table des préfets et élus de la Couronne Sud. Auparavant, il a été conseiller aux politiques fiscalité et finances locales à l’Union des municipalités (UMQ).

Il est titulaire d’un baccalauréat en sciences politiques de l’Université du Québec à Montréal et d’une maîtrise en administration publique de l’École nationale d’administration publique (ENAP). De plus, il termine actuellement un MBA, administration et gestion des affaires à l’Université de Sherbrooke.

Il entrera en fonction le 23 avril.