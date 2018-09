Un premier album de composition pour le groupe Relik

Crédit photo : Gracieuseté

Le groupe Relik lancera son premier album de composition Blues rock au Centre communautaire Saint-Jean-Baptiste et Desjardins à Sainte-Martine, le vendredi 5 octobre.

Blues rock compte 12 pièces, dont 2 instrumentales. La formation musicale s’est intéressée à la composition après la sortie de son album hommage à Pink Floyd, Echoes From the Past en 2012, peut-on lire dans un communiqué de presse. Le groupe Relik s’est lancé dans l’aventure à la fin août 2015 avec la chanson Lightness Moment.

Relik, c’est Pascale St-Amour à la guitare et à la voix, Réjean Loiseau à la guitare et à la voix, Dominic Joncas à la batterie et à la voix ainsi que Steve Verth à la basse.