Préparation hivernale : ce qu’il faut savoir

Article par Le Guide de l’auto

Préparer votre véhicule pour l’hiver, ça ne se résume pas qu’à un changement de pneus.

À l’émission Le Guide de l’auto diffusée sur QUB Radio, Antoine Joubert et Frédéric Mercier ont reçu André Gamelin, propriétaire de Pièces d’auto Super, afin de discuter de la préparation hivernale de son véhicule.

Lorsqu’il est question de freins, M. Gamelin ne mâche pas ses mots et affirme « qu’un entretien de freins, ça peut aller jusqu’à doubler la vie des freins. […] La lubrification fait partie des nouvelles façons d’entretenir obligatoires, mais qui ne sont pas faits assez encore. »

Pour un véhicule âgé d’un an ou deux et ayant parcouru entre 20 000 et 40 000 kilomètres, M. Gamelin recommande notamment « le changement d’huile synthétique, un filtre de qualité, tu lubrifies les charnières, tu vas vérifier les niveaux d’antigel dans le réservoir ».

Au cours de cette émission, les animateurs ont aussi échangé sur le nouveau Volvo XC40 Recharge, sur le dévoilement du Volkswagen Atlas Cross Sport, sur la fermeture de l’Autodrome de St-Eustache ainsi que sur le phénomène des auto-boutiques.

Ils livrent également leurs impressions sur les Chevrolet Bolt 2020 et Mazda MX-5 récemment conduites.

