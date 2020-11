Près de 1400 nouveaux cas

Selon le bilan publié dimanche, on recense 1 397 nouveaux cas de COVID-19, pour un nombre total de personnes infectées de 114 820, et 9 décès dans l’ensemble du Québec.

Des 9 décès, 2 sont survenus dans les 24 dernières heures et 7 sont survenus entre le 1er et le 6 novembre.

Le nombre d’hospitalisations a augmenté de 4 , pour un total de 527. Ce sont 77 personnes qui se trouvent en ce moment aux soins intensifs, soit une de moins que le bilan précédent.

Lettre de Legault

Dans une lettre publiée sur Facebook, le premier ministre François Legault a lancé un message d’espoir, rappelant que «la bataille n’est pas terminée». Il a aussi exprimé son souhait que l’on fête Noël au Québec.

« J’ai tellement hâte de nous voir enfin tous libérés de ce fardeau. Retrouver les soupers entre amis et les partys de famille. Il y a de l’espoir avec les vaccins qui s’en viennent. En attendant, il faudra plus que jamais faire attention à nous autres, prendre soin de nos proches et de notre voisinage.»

«Ce ne sera pas un gros Noël avec toute la parenté, mais si les grands-parents pouvaient enfin voir leurs petits-enfants, pour moi, ce serait une grande victoire», a-t-il écrit.

«En attendant, il faudra plus que jamais faire attention à nous autres, prendre soin de nos proches et de notre voisinage. Il y a beaucoup de solitude et de détresse dans notre société. La pandémie vient aggraver des problèmes qui existaient déjà. Je vous demande de faire un effort spécial de bienveillance et d’empathie. Il faut tendre l’oreille, ouvrir les yeux et tendre la main à ceux et celles qu’on sent fragiles. Comme jamais dans l’histoire, nos destins sont liés.»