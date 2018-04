Près de 200 jeunes cyclistes envahiront les rues de La Prairie

Crédit photo : Gracieuseté - Louis Lemieux

Les meilleurs jeunes cyclistes de la province se réuniront à La Prairie le samedi 12 mai à l’occasion du Critérium Lapraicycle.

Le départ sera donné sur le coup de 9 h dans le secteur du parc Émilie-Gamelin. Le parcours sera constitué d’une boucle de 1,4 km.

Le niveau de combattivité s’élèvera d’un cran, puisque la compétition servira de qualification pour la délégation de la Rive-Sud aux Jeux du Québec qui se tiendront à Thetford Mines, du 27 juillet au 4 août.

«L’engouement est toujours plus fort d’année en année et l’enjeu sera encore plus grand», mentionne Sandra Mercier, porte-parole du Club Lapraicycle-Desjardins.

Le comité organisateur espère compter sur la participation d’environ 200 cyclistes répartis dans neuf catégories. De ce nombre, trois garçons et deux filles seront sélectionnés selon leurs résultats pour représenter la Rive-Sud. Le Club Lapraicycle-Desjardins prévoit déléguer une quinzaine de cyclistes au critérium local.

Challenge Lacasse

Comme ç’a été le cas lors des trois dernières éditions, le Critérium Lapraicycle comptera pour l’une des étapes du Challenge Lacasse, qui en compte sept à travers le Québec. L’épreuve en sol laprairien sera la 4e étape du championnat, qui couronne des cyclistes grâce au cumulatif de points récoltés durant la saison.

Boucle de 1,4 km

-Départ rue des Tulipes devant le parc Émilie-Gamelin;

-Tronçon sur la rue des Violettes;

-Conclusion sur le boulevard de la Magdeleine et retour sur la rue des Tulipes.