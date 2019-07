Près de 265 000 $ pour financer six projets de la MRC de Roussillon

Faire en sorte que tous les résidents du Roussillon aient accès à internet à haute vitesse, figure parmi les six projets qui bénéficient du soutien financier du gouvernement provincial.

Québec a annoncé l’octroi de 264 000$ à la MRC de Roussillon à cet effet. Ce montant a été accordé dans le cadre du Fonds d’appui au rayonnement des régions du ministère des Affaires municipales.

«Cela démontre que notre région foisonne d’initiatives dans une panoplie de secteurs. Celles-ci reflètent l’ambition qui anime les organismes de notre territoire et contribueront à le rendre plus attrayant», a fait savoir M. Dubé par voie de communiqué.

En Montérégie, 64 initiatives soumises dans le cadre de ce Fonds ont reçu 6,6 M$.

Projet retenus pour le Roussillon

À la demande du Reflet, Mathieu Durocher, attaché politique du bureau de Christian Dubé, a détaillé les projets retenus.

– Les cours d’eau agricoles – un premier diagnostic de la bande de protection riveraine:

Produire un portrait sur la qualité des bandes de protection riveraines en milieu agricole. Des relevés de télédétection à l’aide d’outils de géomatique (orthophotos visualisées en 3D, levés Lidar) ciblant les cours d’eau agricoles seront effectués afin de couvrir un total de 365 km de cours d’eau et d’en caractériser les rives. Ainsi, la cartographie permettra une meilleure planification des interventions pour prévenir la dégradation des bandes riveraines.

– Étude de faisabilité sur l’hébergement et gestion de collections archéologiques provenant de municipalités de la Montérégie:

Procéder à une étude afin d’évaluer la faisabilité d’héberger, dans les installations actuelles de la MRC ou dans de nouvelles, des collections archéologiques provenant d’autres municipalités de la Montérégie, plus particulièrement celles de Longueuil.

– Faisabilité du projet de desserte en internet haute vitesse de la MRC de Roussillon et territoires adjacents:

Élaborer le modèle d’affaires et la gouvernance d’un projet régional de desserte internet haute vitesse, et ce, à la suite du mandat de quantification et de localisation des besoins en matière d’accès internet en cours de réalisation par la MRC de Roussillon.

– Immigration – portrait des enjeux d’intégration et perspectives sur le territoire de la MRC de Roussillon:

Dresser un portrait des immigrants et des familles immigrantes vivant sur le territoire de la MRC de Roussillon. Pour ce faire, une collecte de données ainsi que des activités de consultation et de réflexion seront menées. Par la suite, un rapport final sera rédigé.

– Prolongement de la Route verte – réalisation des études préparatoires requises:

Réaliser les études préparatoires permettant le prolongement de la Route verte sur une emprise ferroviaire abandonnée. Les travaux permettraient la liaison de deux secteurs de la route verte.

– Plan d’affaires et de gouvernance – projet Axiome, innovation en arts visuels et médiatiques:

Effectuer un plan d’affaires et de gouvernance afin de développer le projet Axiome. Celui-ci se décline en trois phases (AxLab, AxMobile et Axiome). Il a pour objectif de combler le manque d’infrastructures consacrées à la recherche, à la création et à l’innovation artistiques dans le domaine des arts visuels et médiatiques en Montérégie.