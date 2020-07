Près de 40 nouveaux cas de COVID-19 dans la MRC de Roussillon

Plus précisément, 38 nouvelles personnes de ce territoire ont reçu un résultat positif entre les 20 et 26 juillet, selon le plus récent bilan de la Direction de santé publique de la Montérégie.

Ainsi, cette augmentation enregistrée sur une période de 7 jours est la plus faible dans la MRC de Roussillon depuis le début du mois de juillet.

Rappelons qu’en date du 22 juillet, la Santé publique laissait savoir que 116 cas de coronavirus étaient actifs dans la MRC qui comprend les municipalités de Delson, Candiac, La Prairie, Saint-Constant, Sainte-Catherine, Saint-Philippe, Saint-Mathieu, Châteauguay, Mercier, Léry et Saint-Isidore.

Des cliniques de dépistage ont été tenues dans les derniers jours, dont une à La Prairie.