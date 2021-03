Près de 500 000 $ du ministère de la Culture versés à des projets locaux

Des Villes et MRC ont conclu des ententes de développement avec le ministère de la Culture au cours des dernières semaines, afin de faire avancer certains projets sur leur territoire.

Issue d’un programme totalisant 22 M$ pour 184 ententes, l’enveloppe versée à la région est de l’ordre d’environ 500 000$ sur une période de trois ans.

«L’engouement pour ces projets ne se dément pas, et le nombre record d’ententes de développement culturel cette année en est la preuve concrète. En misant sur de tels partenariats avec les municipalités et les MRC, notre gouvernement maintient le cap sur son objectif de rendre accessible à tous les Québécois cette culture qui nous distingue et qui nous rend si fiers», affirme la ministre de la Culture, Nathalie Roy.

Candiac

L’aide financière du ministère de la Culture s’élève à 135 000$. La Ville fait savoir qu’elle s’engage à verser un montant identique, afin de concrétiser d’ici 2023 les 46 actions de son plan d’action culturel.

Plus spécifiquement, le financement octroyé par le MCC servira «à réaliser l’étape suivante de cette démarche, dont nous annoncerons tous les détails sous peu, fait savoir la Ville au Reflet. Il s’agit d’un projet d’envergure que nous avons bien hâte de partager avec vous».

Pour sa part, le maire Normand Dyotte se dit honoré de recevoir cette contribution «qui permettra de consolider le positionnement de Candiac en tant que ville innovante, attachée au développement durable et au bien-être de ses citoyens». Il ajoute que le plan d’action considérera «la culture dans toutes ses dimensions et ses potentialités».

La Prairie

La somme de 85 000$ séparée conjointement permettra de réaliser deux grands projets, avait fait savoir la Ville, le 19 février.

Saint-Constant

Le MCC contribue à hauteur de 120 000$ à la construction et la mise en place du Centre d’interprétation dédié à la mise en valeur culturelle et historique du Château d’eau, dont la construction remonte à 1966. Ce montant couvrira 50% des dépenses nécessaires, alors qu’une partie de celles-ci étaient déjà assurées par une subvention de 2,3 M$ versée conjointement par les gouvernements provincial et le fédéral.

«Dans ce réservoir d’eau désaffecté, une exposition permanente permettra de rendre hommage au passé, en offrant aux citoyens et aux visiteurs une expérience interactive sur le fonctionnement du Château d’eau et sur la production d’énergie éolienne», informe la Ville.

«Ce repère visuel important faisant partie intégrante de l’histoire» de la municipalité sera mis en valeur par des technologies à la fine pointe et de l’animation 3D, indique le maire Jean-Claude Boyer.

Les travaux débuteront ce printemps, ajoute Saint-Constant.

Sainte-Catherine

Un montant de 36 000$ du ministère donnera l’opportunité à la Ville de poursuivre l’aménagement culturel sur son territoire, «dont la réalisation de plusieurs projets visant à valoriser ses paysages naturels et son patrimoine fluvial».

«Parmi ceux-ci, l’installation d’une œuvre d’art collective issue de la médiation culturelle Capsules d’une pandémie, la bonification du site Histoires de pêche, un lieu de plaisance aménagé pour les pêcheurs et les familles, et l’élaboration d’un parcours d’interprétation le long de la voie maritime du Saint-Laurent», détaille la Ville de Sainte-Catherine.

MRC de Roussillon

La contribution de 318 000$ du ministère sera répartie dans la réalisation de trois projets culturels chapeautés par la MRC, soit la création d’un programme public d’étude et de mise en valeur numérique du patrimoine archéologique autochtone de la région au Musée d’archéologie de Roussillon, l’élaboration d’un Médialab régional, puis la mise sur pied d’une stratégie de développement culturel dans la région.

Le premier dossier «vise à favoriser le dialogue avec les communautés autochtones et à permettre la création de nouveaux outils de sensibilisation tout en développant la culture numérique», indique le préfet et maire de Delson, Christian Ouellette.

Le deuxième «rendrait accessibles des lieux de créations ainsi qu’une programmation en art numérique auprès de différentes clientèles comme les secteurs cultuel, scolaire, communautaire et le milieu des affaires», fait savoir la présidente du comité culture, patrimoine et musée de Roussillon et mairesse de Saint-Philippe, Johanne Beaulac.

Finalement, le troisième permettrait «de positionner la culture comme moteur de développement durable et économique dans la région», ajoute la MRC, qui parle «d’un nouveau souffle à la culture du Roussillon».