Près de 600 personnes privées d’électricité à Candiac

Crédit photo : Depositphotos

Les forts vents dans la nuit du 15 au 16 octobre ont provoqué des pannes d’électricité. À Candiac, près de 600 personnes sont privées de courant dans le secteur de la Place Jasmin depuis 5h17, selon la carte interactive d’Hydro-Québec.

D’autres quartiers de la ville sont également touchés, mais dans des proportions moindres.

À La Prairie, près d’une dizaine de clients de l’avenue Ernest-Rochette manquent de courant.

Une dépression en provenance des Grands Lacs a engendré des vents qui ont provoqué la chute de branches sur les fils du réseau d’électricité.

«Les régions de la Capitale-Nationale, Montréal et Chaudière-Appalaches sont les plus durement touchées. Plus de 200 équipes sont à pied d’œuvre pour rétablir le service», indiqué Hydro-Québec sur son site.