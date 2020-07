Près de 75 nouveaux emplois disponibles en protection de la jeunesse

Plus précisément, ce sont 74 postes dans ce domaine et au sein de la direction du programme jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est qui doivent être comblés, annonce ce dernier.

Bien que la nouvelle soit relayée par le CISSSME, celui-ci précise qu’il recherche des intervenants psychosociaux, des éducateurs et des techniciens en travail social qui pourront être déployés partout en Montérégie.

Ces nouveaux postes ont été créés à la suite de la confirmation par le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, d’un investissement de 10 M$ au CISSSME. Ce montant permettra de poursuivre le rehaussement de la qualité et de l’accès aux services pour les jeunes en difficulté et leur famille, souhaite l’organisation. Les heures de soutien clinique pourront être bonifiées, notamment.

La directrice de la protection de la jeunesse de la Montérégie, Josée Morneau, se réjouit de ce financement qui «permettra aux enfants d’évoluer dans une environnement sain et propice à leur développement et à leur sécurité». Elle souhaite que «le bon service soit offert au bon moment», un objectif que partage le directeur du programme jeunesse du CISSSME.

«Cet ajout de financement nous permettra de consolider nos services d’intervention de crise et de suivi intensif dans le milieu afin d’intervenir rapidement auprès des jeunes en difficulté et leur famille», affirme Francis Belzile.

Pour consulter la liste complète des emplois disponibles ou encore pour postuler, il faut se rendre à l’adresse suivante www.recrutementcisssme.com.