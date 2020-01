Près de 80 chauffards arrêtés pendant les Fêtes en Montérégie

La Sûreté du Québec et les corps de police municipales ont arrêté 76 conducteurs pour conduite avec les capacités affaiblies lors de l’opération nationale concerté «Alcool ou drogue au volant, c’est criminel!» en Montérégie. Celle-ci avait lieu du 28 novembre au 2 janvier.

Les policiers ont également émis 3 389 constats d’infraction, dont 1 297 pour le non-respect de la vitesse affichée sur l’ensemble du territoire, notamment grâce à la mise en place de contrôles routiers, selon le bilan dévoilé le 16 janvier.

À l’échelle provinciale, 844 conducteurs ont été arrêtés pour la capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux, «et ce, malgré les campagnes de sensibilisation et les nombreuses options de raccompagnement offertes», déplore la Sûreté du Québec (SQ).

Bien que la période des Fêtes soit terminée, les opérations policières de prévention de conduite affaiblies se poursuivront toute l’année, indique la SQ.

Elle rappelle que les patrouilleurs peuvent intercepter les automobilistes afin de procéder à la détection du taux d’alcool ou de drogue dans le sang et de mettre en état d’arrestation les conducteurs fautifs. De plus, le dépistage obligatoire permet aux policiers d’exiger d’un conducteur qu’il fournisse un échantillon d’haleine qu’ils soupçonnent ou non qu’il ait consommé.