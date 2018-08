Près de 800 élèves supplémentaires à la rentrée

Crédit photo : Depositphotos

Les bancs d’écoles de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS) sont bien remplis pour la rentrée scolaire du 29 août.

Un total de 24 400 élèves enfileront leur sac à dos vers les établissements scolaires du territoire de la CSDGS.

«Si l’on compare avec les mêmes données au 30 septembre 2017, nous accueillerons un peu plus de 760 élèves que l’an dernier pour tout le territoire», affirme Hélène Dumais, responsable des communications à la commission scolaire.

Classes modulaires

Pour accueillir les élèves supplémentaires, des classes modulaires sont aménagées à l’école Saint-François-Xavier à La Prairie.

Un total de 160 étudiants peuvent prendre place dans ces installations.

«Il y a environ 32 élèves dans une classe régulière. La capacité des classes modulaires est donc équivalente», indique Mme Dumais.

Les installations empiètent sur la cour d’école, mais la commission scolaire a pris la décision de déplacer le débarcadère afin de ne pas limiter l’espace des étudiants.

Ceux-ci seront d’ailleurs heureux d’avoir des cours dans les classes modulaires, croit Mme Dumais.

«Elles sont vraiment modernes, lumineuses et colorées, puisqu’elles sont plus récentes que les salles de classes dans l’école. Ça n’a rien à voir avec des roulottes et ce que l’on pourrait croire en les voyant de l’extérieur», dit-elle.

Les classes modulaires devraient être en place pour quelques années, le temps que les travaux d’agrandissement de l’école de la Magdeleine soient terminés.

Répartion des élèves

-2 289 élèves au préscolaire et 154 élèves au programme Passe-Partout (enfants de 4 ans qui entreront à la maternelle l’année prochaine);

-13 768 élèves au primaire;

-8 191 élèves au secondaire.