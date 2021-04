Près de 90 infractions liées à des comportements imprudents sur la route

La Régie intermunicipale de police Roussillon a remis 87 constats d’infraction en vertu du Code de la sécurité routière, dans le cadre de l’Opération nationale concertée à propos des comportements imprudents sur la route, menée du 9 au 15 avril.

Pendant cette période, l’ensemble des corps policiers du Québec ont ciblé les automobilistes qui ont suivi un véhicule de trop près, effectué un dépassement sans s’assurer de l’absence de danger, n’ont pas signalé leurs intentions ou n’ont pas effectué les arrêts obligatoires. Au total, plus de 25 000 constats d’infraction ont été décernés lors de 11 000 opérations distinctes dans la province.

Motocyclistes

Par ailleurs, les corps policiers impliqués affirment avoir constaté plusieurs collisions mortelles impliquant des motocyclistes, particulièrement dans la dernière semaine.

«Les automobilistes sont invités à faire preuve d’une prudence accrue en présence des motocyclistes, notamment en leur portant une plus grande attention pour mieux les voir et les motocyclistes sont invités à se rendre visibles et à adopter un comportement favorisant leur sécurité», rappellent-ils.