Presque la moitié des résidents de Jardins-Roussillon vaccinés contre la COVID-19

La vaccination se poursuit en Montérégie, où 50,4% de la population a reçu au moins une dose en date du 19 mai, indique la Direction de santé publique de la région. Sur le territoire du Réseau local de services (RLS) de Jardins-Roussillon, incluant les MRC de Roussillon et des Jardins-de-Napierville, ce nombre s’élève à 49,9%.

Pour la population adulte seulement, on compte 62,9% d’individus de plus de 18 ans vaccinés dans le RLS de Jardins-Roussillon.

En termes de cas actifs, on enregistre localement des baisses à Candiac et Saint-Constant, puis une nouvelle personne infectée à La Prairie, du 19 au 24 mai. La situation est stable dans toutes les autres villes couvertes par Le Reflet. Aucun territoire ne compte plus de 10 cas actifs.

En Montérégie, la Santé publique fait état de 75 éclosions actives, dont 26 en milieu scolaire et 39 en milieu de travail. Il s’agit de légères diminutions comparativement à il y a 10 jours.

Bilan par ville

Candiac: 6 (-1)

Delson: Moins de 5 (stable)

La Prairie: 8 (+1)

Saint-Constant: 9 (-5)

Sainte-Catherine: moins de 5 (stable)

Saint-Mathieu: aucun (stable)

Saint-Philippe: moins de 5 (stable)