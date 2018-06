La prison pour avoir voulu secourir un lézard

Crédit photo : Facebook

Émilie Gaudry-Collins a été condamnée, le vendredi 15 juin au palais de justice de Valleyfield, à une peine de sept jours de détention après avoir été reconnue coupable de conduite d’un véhicule alors que son permis de conduire était suspendu. Cette suspension découlait d’une précédente sanction du tribunal pour conduite avec les facultés affaiblies.

Spécialiste en animaux exotiques, la dame de 34 ans possède l’entreprise Repti-Zone. Elle a été contactée le 13 août 2017 par des agents du ministère de la Faune à la suite de la découverte d’un imposant lézard en liberté à Léry. Malgré son interdiction de conduire, Émilie Gaudry-Collins a pris le volant afin de répondre à l’appel. Toutefois, elle a commis une infraction au Code de la sécurité routière alors qu’elle se dirigeait à l’endroit où se trouvait l’animal. Devant les faits, les policiers ont intercepté Émilie Gaudry-Collins et se sont aperçus qu’elle était sous le coup d’une sanction.

Devant le juge Marc Bisson, celle qui fait face à la même accusation, mais dans le district de Longueuil, a enregistré un plaidoyer de culpabilité. Les juristes dans le dossier, Me Steven Pine en défense et Me Janie Ferland-Frigon à la poursuite, ont présenté au magistrat une suggestion commune de sept jours d’emprisonnement.