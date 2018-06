Privé de bains par manque de personnel au CLSC Kateri

Crédit photo : Depositphotos

Au cours des dernières semaines, David Simoneau a sauté trois bains en raison d’une pénurie du personnel affecté aux services de soutien à domicile au CLSC Kateri à Candiac.

«Ce n’est pas la première fois que ça arrive, mais je commence à trouver ça un peu inquiétant, indique sa mère, Tasmine Ismail. Par le passé, on lui a déjà annulé un bain à l’occasion, mais jamais autant en si peu de temps.»

Son fils de 20 ans, atteint de paralysie cérébrale, a de l’aide pour se laver à raison de deux fois par semaine, soit les lundis et les jeudis, en fin de journée.

«Mon conjoint lui donner parfois son bain quand il ne travaille pas de soir. De mon côté, je ne suis plus capable. David est plus grand que moi et costaud. Aussi, je n’ai pas la formation pour le soulever, poursuit la résidente de Saint-Constant. Je veux aussi préserver son intimité.»

L’agente d’information Dominique Fontaine au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSSMO) justifie l’interruption par le fait que «quatre employés sont présentement absents au CLSC Kateri».

Dans la mesure du possible, elle explique que le service est déplacé à un autre moment, mais ce n’est pas toujours le cas.

«Au CLSC Kateri, c’est en moyenne cinq usagers par semaine sur un total de 649 desservis sur l’ensemble du territoire de Jardins-Roussillon qui ont vu certains de leurs services à domicile annulés au cours des dernières semaines», a-t-elle ajouté.

Le CISSSMO tente de régulariser la situation en faisant appel aux services d’agences privées et en cherchant à combler les postes d’auxiliaires vacants. Il est aussi en recherche d’une solution à plus long terme.

«Des démarches sont en cours avec des établissements d’enseignement afin de faire connaître davantage le programme d’assistance à la personne à domicile en vie d’intéresser et de former des auxiliaires aux services de santé et sociaux», a indiqué Mme Fontaine.