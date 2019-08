Prix annoncé pour la Karma Revero GT 2020

Article par Michel Deslauriers

Le petit constructeur californien de voitures électrifiées s’apprête à commercialiser la nouvelle génération de son bolide Revero, et l’on a annoncé son prix de vente.

La voiture actuelle, née Fisker Karma en 2011, est disponible chez un seul concessionnaire au Québec, Karma Montréal situé aux abords de l’autoroute Décarie, un plancher de vente partagé avec la marque Rolls-Royce.

La Karma Revero GT 2020 n’est pas une toute nouvelle voiture, puisqu’elle reprend l’architecture de la Revero actuellement en vente. On a toutefois allégé la structure de quelque 160 kilogrammes grâce à l’utilisation d’aluminium, ce qui a également permis une plus grande rigidité. Les parties avant et arrière ont été redessinées, mais les proportions athlétiques demeurent. L’habitacle a aussi été revu avec un système multimédia modernisé et une bonification de la liste d’équipement.

À l’instar de la génération sortante, la nouvelle Revero GT est équipée de deux moteurs électriques connectés aux roues arrière, et cette motorisation plus moderne produit 536 chevaux et un couple de 550 livres-pied. La voiture actuelle dispose de 403 chevaux et 981 livres-pied, mais le constructeur avance que les performances se sont améliorées, citant que le 0-96 km/h (0-60 mi/h) s’effectue désormais en 4,5 secondes – une seconde de moins qu’avant.

L’autonomie est estimée à 128 kilomètres sur une pleine charge aux États-Unis, alors on s’attend à une centaine de kilomètres chez nous. Un moteur trois cylindres turbo fourni par BMW, monté à l’avant de la voiture, fait office de générateur à bord pour renflouer la batterie en roulant, et avec un plein d’essence, on peut parcourir jusqu’à 400 kilomètres avant une recharge ou un ravitaillement.

La Karma Revero GT 2020 sera mise en vente aux États-Unis à un prix de 135 000 $ US, soit cinq mille dollars de plus que la Revero 2019. Au Canada, cette dernière affiche un PDSF de 149 000 $, alors la GT devrait être offerte à partir d’environ 155 000 $ avant les frais de transport et de préparation. Les premières livraisons s’effectueront avant la fin de 2019.