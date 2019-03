Prix Domus : une entreprise de Candiac nominée à trois reprises

Crédit photo : Gracieuseté – Maisons D&D

Maisons D&D de Candiac est nominée dans trois catégories à la 36e édition des Prix Domus. Ce concours, réservé exclusivement aux membres de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ), souligne l’excellence et l’innovation dans l’industrie de la construction et de la rénovation.

L’entreprise, fondée par Florence Duhamel et Michel Dumas, se retrouve en lice dans les catégories Rénovation résidentielle de 50 000$ et moins, Rénovation de plus de 50 000$ et de moins de 150 000$ et Rénovateur de l’année.

«Nous sommes confiants de remporter un trophée, voire deux, déclare Mme Duhamel. Grâce à un haut taux de satisfaction de notre clientèle – sondage réalisé par firme externe de l’APCHQ – une bonne gestion financière, des formations continues et nos années d’expérience, nous avons désormais la certification Or de l’APCHQ.»

Dans la catégorie Rénovation résidentielle de 50 000$ et moins, Maisons D&D a soumis un projet consistant à l’ajout d’une pièce au-dessus du garage d’un cottage.

«Avec un budget restreint, nous avons su optimiser l’investissement d’une jeune famille en ajoutant une chambre des maîtres avec un walk-in et une salle de bain privé pour le jeune couple tout en respectant leur délai serré et terminer le tout avant la naissance du bébé», explique Florence Duhamel.

L’aménagement de combles d’une résidence à l’Ile des Sœurs constitue le 2e projet soumis, cette fois-ci dans la catégorie Rénovation de plus de 50 000$ et de moins de 150 000$.

«L’ajout de nouvelles poutrelles solidifiées, fermes de toit et poutre d’acier a permis la réalisation d’une pièce annexée à la mezzanine. Nous avons pu y concevoir un beau grand salon avec une fenêtre et un accès de proximité avec la terrasse et la salle de bain, puisque le corridor a été modifié facilitant l’accès à cette nouvelle pièce», souligne M. Duhamel.

Rappelons que depuis 2011, Maisons D&D a été neuf fois finalistes et a remporté le trophée Domus en 2014.

Le dévoilement des gagnants au Casino de Montréal aura lieu le 15 mars.