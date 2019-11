Prix du CALQ et de Culture Montérégie: les artistes invités à poser leur candidature

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), en collaboration avec Culture Montérégie, lance un appel de candidatures pour le Prix du CALQ – Artiste de l’année en Montérégie. Ce prix remplace le prix de Créateur ou Créatrice de l’année de l’année qui était précédemment remis dans la région. Remis en alternant les disciplines artistiques aux trois ans, le prix ira cette année à un artiste œuvrant en arts de la scène.

Le prix vient reconnaître un artiste qui se démarque par le dynamisme de son parcours et l’excellence de ses réalisations récentes. Il est assorti d’un montant de 10 000$. De plus, afin de promouvoir la création artistique de la Montérégie et de favoriser le rayonnement des récipiendaires, La Fabrique culturelle de Télé-Québec réalisera un portrait vidéo au cours de l’année de la remise du prix (sauf exceptions).

Culture Montérégie présentera également, en collaboration avec La Fabrique culturelle, un Prix relève assorti d’une bourse de 2000$, ainsi que le Prix patrimoine doté d’une bourse de 1000$.

Le Prix relève Culture Montérégie – La Fabrique culturelle vise à reconnaître l’excellence du travail d’un artiste ou d’un collectif d’artistes de la relève, tout en appuyant le début du parcours professionnel. Pour être admissible, l’artiste doit être reconnu artiste professionnel, avoir diffusé ses œuvres au moins une fois en public dans un contexte professionnel, compter un maximum de cinq années de pratique artistique active professionnelle, être âgé de 18 à 35 ans et résider en Montérégie. Outre la bourse, le prix comprend la réalisation d’une vidéo par l’équipe de La Fabrique culturelle, un perfectionnement du Service de formation continue de Culture Montérégie et une rencontre de service-conseil personnalisée.

Le Prix Patrimoine Culture Montérégie souhaite pour sa part sensibiliser le public à la vigueur et à la richesse du patrimoine présent en Montérégie. Surtout, il veut saluer les initiatives qui permettent aux citoyens de s’approprier l’histoire et le patrimoine de leur région. Tout projet ou activité de transmission, d’interprétation ou de diffusion visant à mettre en valeur un élément du patrimoine, et ce, quelle que soit la pratique (archéologie, patrimoine vivant, histoire, tradition orale, archives) est admissible et peut avoir été mené par une MRC, une municipalité, un organisme, un individu, un collectif ou une institution, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, sur le territoire de la Montérégie.

Les candidature pour ces trois prix doivent être déposées au plus tard le 6 décembre.

Rens.: calq.gouv.qc.ca/prix-et-distinction/artiste-de-lannee-monteregie/ et culturemonteregie.qc.ca/prix/.

(Source: Culture Montérégie)