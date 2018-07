Pro Circuit retire des cuillères en pastique de ses produits

Crédit photo : Gracieuseté

La compagnie Pro Circuit High Tech Nutrition emboîte le pas aux commerces qui n’offriront plus de pailles pour lutter contre la crise mondiale du plastique. L’entreprise de Delson retirera les cuillères à mesurer en plastique de ses produits les plus populaires.

Le virage se fait progressivement sur la chaîne de production de cette compagnie spécialisée dans la fabrication de suppléments alimentaires et de produits de performance sportive. Plus de 100 000 cuillères seront éliminées d’ici un an, soit près de 1 000 kg.

Le retrait a débuté pour le produit X1 Endurance et quatre autres produits sont visés d’ici l’automne ainsi qu’au courant de 2019. À terme, Pro Circuit désire retirer environ 7 000 tonnes de plastique par an.

«Cela fait déjà quelque temps que nous souhaitons faire notre part, explique Véronique Moniz, directrice générale de l’entreprise. Pour nous, chaque petit geste compte.»

Pro Circuit n’entend pas en rester là afin de protéger les océans notamment.

«Les cuillères, c’est un début, mais l’objectif est de trouver des alternatives à tout le plastique utilisé chez Pro Circuit, ajoute Jérémie Marcotte, directeur de marque et produits. En tant que sportifs, athlètes ou adeptes de nutrition, l’eau est au cœur de nos vies. Nous avons la responsabilité de la préserver.»

Il souhaite que l’industrie des suppléments lui emboîte le pas.