Un producteur de marijuana pourrait s’installer à Kahnawake

Crédit photo : le Soleil de Châteauguay - Archives

Le conseil de bande de Kahnawake étudie présentement le projet d’implantation d’une serre hydroponique de la compagnie Canopy Growth, un des plus grands producteurs de cannabis médical du Canada, sur son territoire.

L’infrastructure de plus de 21 000 mètres carrés, dont 15 000 mètres carrés seraient destinés à la production de la plante, permettrait de créer 75 emplois directs à temps plein en plus de générer des millions en retombées économiques «pour les programmes et les services sociaux dans la communauté», indique-t-on dans un document préparé par le Conseil de bande de Kahnawake.

L’établissement serait certifié par Santé Canada et devrait détenir une licence octroyée par Kahnawake.

Le conseil de bande indique que «l’industrie du cannabis projette de générer 20 milliards de dollars par année suite à la légalisation du cannabis à l’échelle du pays».

Pour l’instant, aucun site n’est choisi, mais plusieurs endroits sont considérés.

Le projet, évalué à plusieurs millions de dollars, serait financé par Canopy Growth, le fonds de développement commercial de Kahnawake et par une institution financière. Il pourrait également être financé par des membres de la communauté qui achèteraient des obligations.

Un moratoire sur la production de cannabis a été en vigueur à Kahnawake pendant un an.

Or, le conseil de bande fait savoir que de plus en plus de communautés autochtones se lancent dans la production de marijauna en partenariat avec des compagnies reconnues, tirant profit de la légalisation prochaine du produit.

Le projet fera l’objet d’une consultation de la communauté mohawk.