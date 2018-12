Prof, ma fierté! de passage à Saint-Constant

Crédit photo : Depositphotos

La campagne Prof, ma fierté!, organisée par la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ), était de passage le 19 décembre à Saint-Constant, alors que plus de 150 enseignantes et enseignants membres de l’Association des professeurs de Lignery (APL-CSQ) étaient réunis à l’occasion d’une assemblée générale et d’un souper de Noël.

La présidente de la FSE-CSQ, Josée Scalabrini, était sur place pour souligner la qualité du travail des profs qui portent chaque jour l’école à bout de bras, mais aussi pour rappeler que les problèmes liés au choix du matériel scolaire par le personnel enseignant ne sont toujours pas réglés.

«Le nouveau ministre nous dit qu’il a l’intention de légiférer rapidement à ce sujet. Nous espérons qu’il tiendra parole. Le problème doit absolument être réglé avant la prochaine rentrée scolaire, pour éviter que des dérives comme celles dont nous avons été témoins cet automne ne se reproduisent», explique la présidente de la FSE-CSQ.

«Les enseignantes et enseignants ont subi des pressions pour choisir du matériel pédagogique uniforme et le moins coûteux possible pour les parents, sans tenir compte de l’approche pédagogique privilégiée ou de la qualité du matériel. Pourtant, la Loi sur l’instruction publique leur confère le droit de choisir le matériel qu’ils estiment le plus approprié pour faire réussir leurs élèves. Il s’agit d’une intrusion importante dans notre autonomie professionnelle», ajoute-t-elle.

Martine Provost, présidente de l’APL-CSQ, explique que le problème du matériel scolaire a été un véritable casse-tête.

«En raison de la poursuite qui était en cours et de l’absence de balises claires, les profs se voyaient refuser l’utilisation de certains cahiers d’apprentissage. Ils en ont déjà plein les bras avec une tâche qui ne cesse de s’alourdir, il est clair pour nous qu’ils ne doivent pas faire les frais de l’improvisation du ministère», dit-elle.

Les représentantes et représentants de la FSE-CSQ et ceux du ministère se sont rencontrés, le 18 décembre, pour discuter de la situation. Les profs membres de l’APL-CSQ ont joué un rôle clé dans le déclenchement de cette consultation, en portant rapidement à l’attention de leurs représentants syndicaux les problèmes liés au choix du matériel scolaire.

Les enseignantes et enseignants présents lors de la soirée ont pu visionner une vidéo du porte-parole de la campagne Prof, ma fierté!, Pierre Hébert, qui a salué le personnel enseignant de la région, en plus de souligner son travail remarquable. D’autres vidéos, mettant en vedette des enseignantes et enseignants de la région, ont été diffusées à l’occasion de cette soirée festive. On pouvait notamment y entendre les profs formuler leurs souhaits de Noël à l’attention du nouveau ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge.