Programmation de la semaine de relâche à Saint-Constant

Petits et grands trouveront leur compte parmi la panoplie d’activités proposées dans le cadre de la semaine de relâche qui se tiendra du 1er au 7 mars 2020.

Des animations quotidiennes seront offertes au Centre municipal et au Pavillon jeunesse afin de divertir les jeunes. La troupe Allez HOP! fera voyager les enfants de 6 à 12 ans avec leur thématique «Autour du monde». De son côté, le SPA2 (Service Préados Ados) offrira des activités diversifiées pour les 8 à 17 ans : soccer sur neige, souper pizza, journée plein air, karaoké et plus encore.

Des activités pour tous

Cinq activités sont ouvertes à tous les citoyens: l’après-midi jeux de société, la soirée cinéma et le patinage libre. Nous clôturerons la semaine avec une soirée sous les étoiles à la patinoire réfrigérée. De plus, tous les citoyens pourront emprunter un tube pour glisser à la Base de plein air tout au long de la semaine de relâche de 10 h à 22 h.

Nuits des toutous à la Bibliothèque

Les enfants de 3 à 8 ans pourront laisser leur toutou préféré entre le mardi 3 et le jeudi 5 mars à la Bibliothèque afin que ce dernier y passe la fin de semaine. Que feront les toutous durant ces deux jours? Les enfants le découvriront lorsqu’ils viendront récupérer leur ami le lundi 9 mars. La Bibliothèque propose aussi deux heures du conte pour les plus petits et sa traditionnelle « Nuit à la Bibliothèque » pour les 9 à 11 ans. L’inscription en ligne est obligatoire pour ses activités.

Badminton familial

Les familles ayant au minimum un jeune de 16 ans et moins pourront jouer au badminton sur l’un des trois terrains mis à leur disposition à l’école Vinet-Souilgny, et ce, pour trois soirées.

La programmation complète et les modalités des activités sont disponibles sur le site de la Ville au saint-constant.ca. Une inscription est obligatoire pour la majorité des activités. La période d’inscription débutera le 1er février à 18 h. L’enfant doit avoir une carte citoyenne afin de procéder à son inscription en ligne.

(Source: Ville de Saint-Constant)