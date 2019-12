Programmation des loisirs d’hiver à Saint-Philippe

La Ville de Saint-Philippe annonce sa programmation loisirs pour l’hiver 2020. Les résidents pourront s’inscrire en se présentant au Complexe Élodie-P.-Babin situé au 2235 route Édouard-VII, le jeudi 9 janvier de 15 h à 19 h, ou ils pourront accéder au service d’inscription en ligne dès 15 h en visitant l’adresse:

ville.saintphilippe.quebec/programmation-loisirs. La période d’inscription pour les non-résidents débutera quant à elle le lundi 13 janvier 2020.

En consultant le site internet ville.saintphilippe.quebec/programmation-loisirs ou le plus récent cahier loisirs échoPHIL, la population découvrira la programmation complète : yoga, badminton, pickleball, Zumba, « Pound fitness », entraînement par station, tonus et étirements, informatique, les formations de gardien averti et prêt à rester seul, les nombreux cours pour enfants : karaté, guitare, improvisation, chant, éveil musical et espagnol qui est aussi offert pour les adultes.

Nouveautés

Du côté des nouveautés, la session d’hiver proposera un cours d’auto-défense pour femmes, d’entraînement maman et bébé et de salsa batchata, une populaire danse cubaine. De plus, une série d’ateliers d’artisanat sera offerte : fabrication d’un terrarium personnalisé, peinture sur céramique et fabrication de balles de séchage. Pour les amateurs de vin, un atelier sur les pastilles de vins rouges, avec dégustation, est au programme.

Conférences

Le lundi 13 janvier, la conférence Marcia comme je l’aime, avec Marcia Pilote, sera présentée gratuitement (réservation requise) au Complexe Élodie-P.-Babin. Cette soirée d’échanges invitera les femmes à réfléchir à leurs rêves et à leurs objectifs de vie. Marcia Pilote exposera les clés de succès pour faire de la nouvelle année, une année comme vous l’aimez! Le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire animera, le lundi 20 janvier, une soirée dédiée à la confection d’un tableau de vie pour mettre en oeuvre les apprentissages de cette conférence.

La bibliothèque « Le Vaisseau D’or » présentera, le dimanche 9 février, une conférence sur la pleine conscience. De plus, les heures de conte seront dorénavant animées par P’tits coeurs contes de Martine Moreau. Cette nouvelle formule est offerte aux enfants de 0 à 5 ans et se tiendra un mercredi et un samedi par mois. L’horaire est disponible dans le calendrier en ligne: ville.saintphilippe.quebec/calendrier-des-activites.

Tirage de Noël

Pour chaque denrée alimentaire non périssable (format de voyage non accepté) apportée à la bibliothèque d’ici le 20 décembre, les participants peuvent s’inscrire au tirage du bas de Noël littéraire, d’une valeur de 300$. Toutes les denrées seront remises au Service d’entraide de Saint-Philippe. Le tirage aura lieu le vendredi 20 décembre à 9 h (limite d’une participation par jour et par personne).

Finalement, jusqu’au 31 décembre 2019, c’est le moment idéal pour rapporter vos livres en retard sans frais.

Activités gratuites à venir

Fête de clôture du 275e

Présentée le samedi 7 décembre au Parc Gérard-Laframboise, la traditionnelle fête de Noël prendra des allures d’époque. Animation extérieure, spectacle pour toute la famille et feux d’artifice seront au menu. Un cadeau sera remis aux 275 premiers participants. L’horaire de la journée est disponible en ligne.

Spectacle de Noël

Le mercredi 18 décembre à 10 h 30, la bibliothèque « Le Vaisseau D’or » accueillera Madame Pissenlit et son théâtre d’ombres avec la pièce Les fées étourdies. Ce spectacle de Noël est destiné aux jeunes de 2 à 5 ans. Réservation requise.

Rendez-vous tricot

Pour celles et ceux qui souhaitent apprendre à tricoter, connaître de nouvelles méthodes ou tout simplement partager de bons moments, ce groupe se réunira tous les mercredis soirs du 22 janvier au 13 mai. Pour les débutants, du matériel d’initiation est disponible sur place.

Éclat d’hiver

Le vendredi 24 janvier, la Ville organise sa fête annuelle éclat d’hiver. Les petits et les grands sont invités à bouger et à profiter pleinement des plaisirs de l’hiver, avec de l’animation, des collations santé, des jeux et des nombreuses surprises! En soirée, on vous donne rendez-vous à la patinoire pour une soirée

de disco-patin.

Entente intermunicipale pour les citoyens de Delson

La Ville de Saint-Philippe rappelle, grâce à l’entente signée en 2017 pour l’utilisation des biens et services sportifs, culturels et communautaires, que les citoyens de Delson peuvent profiter de toutes les activités de loisirs de Saint-Philippe au même titre que les résidents. L’entente prévoit l’abolition des frais de non-résidents et offre les mêmes avantages et privilèges d’une ville à l’autre.

(Source: Ville de Saint-Philippe)