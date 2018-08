Un programme musical hors des sentiers battus au café du Quartier général

Crédit photo : Le Reflet - David Penven

Le promoteur Dan Behrman est formel: la série de spectacles qui sera présentée au Quartier général dans le Vieux-La Prairie fera vivre au public «une expérience qu’il n’oubliera pas».

«Ce sont tous des artistes de calibre international et de vieux routiers de la scène que je présente. La qualité est quelque chose de primordial pour moi. Ils sont tous exceptionnels en raison de leur talent et de leur technique. Leur musique n’a rien à voir avec la mode. Ce sont des gens qui sont très originaux dans leur façon de jouer et de composer», explique l’organisateur.

Les prestations qui auront lieu de septembre à décembre.

Questionné à savoir s’il y a un style musical qui caractérise ces huit spectacles qui composent la programmation, M. Behrman répond non.

«Il y a une diversité pour chacun des spectacles. C’est éclectique. Je peux vous dire qu’il n’y aura jamais de musique dite commerciale ou pop», dit-il.

Celui qui réside à Greenfield Park et qui a été animateur à la radio de Radio-Canada est tombé en amour avec le café Quartier général.

«Ça me rappelle les coffe house de Londres, Paris et de New York. L’endroit est intimiste. Il peut accueillir 35 personnes», souligne le principal intéressé.

La série de spectacles porte le surnom de Dan Behrman, Big Dan Banane, un sobriquet hérité du temps où il animait une émission de radio à Espace Musique.

Les prestations devaient être présentées initialement à l’automne 2017. En raison de l’absence de permis de la Ville, le tout a dû être reporté.

Les concerts, tous acoustiques, débutent à 20h.

Pour se procurer des billets, dont le prix varie de 20$ à 25$, on doit écrire à bigdanbanane@icloud.com.

Programmation

Dan Behrman présente brièvement les artistes qui monteront sur la scène du Quartier général.

Michael Jerome Browne (8 septembre).

«C’est du blues, folk, old time music du Sud des États-Unis des années 1920, 1930. C’est un multi-instrumentiste qui joue de la guitare, du banjo, du violon, de l’harmonica et du Dobro.»

Jamil (22 septembre)

«Jamil c’est un poète, un humaniste. Il a toujours des chansons très rigolotes, mais il y a des choses très tendres. Il est influencé par les rythmes magrébins, ceux du blues et aussi par la chanson française, dont Brassens.»

Cheshire Carr (6 octobre)

«C’est un collectif folk rock de la Petite patrie. Ils sont sept, mais seront quatre. Des harmonies vocales phénoménales à foutre la chair de poule. Un style qui rappelle le groupe Courage or Lassie ou encore celui de Leonard Cohen.»

Yoel Diaz (20 octobre)

«C’est un virtuose cubain du piano. On parle de fusion jazz et de musique cubaine. Sa fille Lily qui joue de la flûte traversière sera sur scène avec lui.»

Calum Graham (3 novembre)

«C’est un des dix meilleurs guitaristes de l’Amérique du Nord avec son fingerstyle. Il a une façon pas du tout orthodoxe de jouer de la guitare.»

Franck Sylvestre (17 novembre)

«C’est un slameur originaire des Antilles. C’est un gars avec une personnalité vraiment attachante. On va vraiment ailleurs avec lui.»

Toto Laraque (1er décembre)

«Il est connu de l’ensemble de la diaspora haïtienne. Il est le mentor de plusieurs musiciens autant en Haïti qu’ici. Il chante et compose en créole. Il a une grande dextérité et sensibilité.»

Alain Lamontagne (15 décembre)

«La réputation de ce conteur-harmoniciste-podorythmiste (tape le rythme avec ses pieds), fleuron de la culture traditionnelle québécoise, n’est plus à faire.»