Projet Canon: importante saisie de monnaie contrefaite sur la Rive-Sud

Crédit photo : Érick Rivest

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) a procédé à une importante perquisition de plus de 19 000$ en monnaie contrefaite au 235, terrasse Beck, dans l’arr. de Greenfield Park, mercredi, dans le cadre du Projet Canon.

La perquisition a permis l’arrestation de quatre individus, tous des hommes de 20 et 21 ans connus des autorités. Cette enquête a débuté en février à la suite d’informations reçues du public, a confirmé le SPAL sur sa page Facebook, jeudi matin.

«Les perquisitions ont débuté tôt hier matin et se sont terminées en soirée sur la rue Des Harfangs, à Sainte-Catherine», a déclaré la porte-parole du SPAL Mélanie Mercille.

Cette opération visait principalement le démantèlement d’un réseau œuvrant dans le trafic de stupéfiants, la fabrication de monnaie contrefaite, la fraude et le vol d’identité, peut-on lire dans la publication des services de police.

En tout, plus de deux kilos de hashich et neuf livres de cannabis ont été saisis, en plus du montant de 19 000$ en monnaie contrefaite de 20$. Une série de documents frauduleux, dont de fausses pièces d’identités, ont également été perquisitionnés.

Trois des suspects devraient comparaître aujourd’hui au palais de justice de Longueuil.

Le SPAL a obtenu la collaboration de la régie intermunicipale de police Roussillon.