Promotion du 21 au 24 août sur les téléphones et forfaits cellulaires

Vous vous cherchez un nouveau téléphone intelligent en vue de la rentrée et vous voulez le meilleur forfait possible? Du 21 au 24 août, Best Buy Mobile fait une promotion sur des iPhone et téléphone Galaxy de Samsung.

La rentrée scolaire donne souvent lieu aux meilleures offres quand vient le temps de regarder pour se procurer un téléphone intelligent et un nouveau forfait cellulaire.

De nouveaux modèles d’appareils sortent et tous les fournisseurs de télécommunication tentent d’attirer de nouveaux clients.

Nos amis de chez Best Buy Mobile nous ont mis la puce à l’oreille sur une promotion qu’ils tiennent du 21 au 24 août sur des rabais pour des forfaits et téléphones cellulaires.

iPhone et Samsung Galaxy en spéciaux chez Fido et Telus

On retrouve 4 offres particulièrement intéressantes au niveau des téléphones et forfaits cellulaires.

Tout d’abord, on peut se procurer un iPhone 11 avec Telus à 333$ de rabais avec un forfait de 2 ans à partir de 27,92$ par mois. Pas de paiement initial sur l’appareil et on reçoit une carte cadeau de 100$ chez Best Buy. Sans forfait, l’appareil revient quant à lui à 979.99$.

L’iPhone 11 est en spécial pour la rentrée chez Telus.

Un autre iPhone est spécial, cette fois l’iPhone XR est à 340$ de rabais chez Fido. On peut se le procurer à 340$ de rabais avec un forfait de 2 ans à partir de 20$ par mois. Pas de paiement initial sur l’appareil et on reçoit une carte cadeau de 150$ chez Best Buy. Sans forfait, l’appareil revient quant à lui à 799.99$.

L’iPhone XR est en spécial pour la rentrée chez Fido.

Du côté de Samsung, on peut se procurer un Galaxy S20 à 730$ de rabais chez Telus avec un forfait de 2 ans à partir de 35$ par mois. Pas de paiement initial sur l’appareil et on reçoit une carte cadeau de 150$ chez Best Buy. Sans forfait, l’appareil est à 200$ de rabais et revient à 1119.99$.

Le Samsung Galaxy S20 est en spécial pour la rentrée chez Telus.

Enfin, le Samsung Galaxy A71 quant à lui est à 230$ de rabais chez Fido avec un forfait de 2 ans à partir de 20$ par mois. Pas de paiement initial sur l’appareil et on reçoit une carte cadeau de 150$ chez Best Buy. Sans forfait, l’appareil est à 50$ de rabais et revient à 549$.

Le Samsung Galaxy A71 est en spécial pour la rentrée chez Fido.

Mis à part les téléphones intelligents, on retrouve aussi des accessoires en rabais dans cette promotion.

On retrouve notamment des étuis pour iPhone, des stations de recharge et des oreillettes Bluetooth en rabais.

En savoir plus sur la promotion de Best Buy Mobile

Nos chroniques sur les téléphones en rabais

iPhone 11 et 11 Pro: Apple mise tout sur les caméras photo du téléphone

Quel téléphone choisir? Le iPhone XS ou le iPhone XR?

Samsung Galaxy S20: premier téléphone 5G au Canada. Nos 1res impressions!

Galaxy A71: un téléphone intelligent à petit prix avec 4 appareils photo!

Article publié sur francoischarron.com le