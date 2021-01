Protégez-vous de la fraude et du vol d’identité avec ma conférence en ligne gratuite

Protégez vos informations personnelles et les documents de votre entreprise des fraudes et des virus en tout genre. Avec ma conférence gratuite en ligne: Télétravail et Fraude web: À un clic de la catastrophe, voyez en moins de 60 minutes l’évolution des fraudes sur le web et comment éviter de tomber dans les pièges des pirates informatiques.

La Covid-19 n’a pas uniquement changé nos vies en matière d’hygiène et de distanciation sociale.

Du jour au lendemain, des millions de personnes se sont retrouvées à devoir faire du télétravail et plusieurs y ont pris goût avec raison.

Seulement, avec de plus en plus de gens en télétravail et connectés sur le web, les risques s’élargissent puisque des pirates redoublent d’efforts et de pièges pour tenter de nous frauder et dérober nos informations.

Voilà donc un cocktail destructeur! Particulièrement en environnement de télétravail, alors que non seulement nos données personnelles sont-elles à risques si l’on n’est pas vigilant, mais celles de l’entreprise également!

Évitez de vous faire frauder grâce à la conférence: Télétravail et Fraude web: À un clic de la catastrophe.

Une conférence gratuite pour éviter la fraude sur le web

Que vous soyez travailleur autonome, employé ou employeur, ma conférence Télétravail et Fraude web: À un clic de la catastrophe est faite pour vous.

Dans ma conférence disponible en ligne, je dresse en 55 minutes un portrait de l’évolution des fraudes sur le web, des modus operandi des fraudeurs et vous partage mes trucs pour éviter de tomber dans leurs pièges.

Ainsi, vous ne vous ferez jamais prendre à:

Cliquer sur un lien malveillant sur le web

Ouvrir une pièce jointe infectée

Mettre une application malveillante

Être victime de sextorision

Vous faire voler vôtre identité

Installer par accident un rançongiciel

C’est donc un véritable cours complet pour se prémunir de la fraude et protéger non seulement nos informations, mais surtout celles de l’entreprise pour laquelle on travaille.

La conférence est disponible en ligne sur YouTube de façon entièrement gratuite!

Si vous préférez que je vienne en présentiel dans votre entreprise, remplissez le formulaire de contact. Nous regarderons ensemble les dispositions à prendre pour réaliser le tout.

Regarder la conférence: Télétravail et Fraude web: À un clic de la catastrophe

Protégez-vous des arnaques et fraudes sur le web grâce à fraudeweb.com

Consulter le kit antifraude de fraudeweb.com