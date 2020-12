Prudence sur les cours d’eau glacés

Chaque année, environ sept Québécois perdent la vie par noyade pendant l’hiver rappelle la Société de sauvetage. Dans la majorité des cas, les décès se produisent en marchant, en jouant au hockey, en pêchant ou en faisant de la motoneige sur la glace d’un cours d’eau.

Pour que ce nombre de noyades diminue, voici trois consignes de sécurité à suivre avant de pratiquer une activité sur un cours d’eau gelé afin de savoir si celui-ci est suffisamment sécuritaire.

Observez la couleur de la glace

· La glace bleue et transparente est habituellement la plus résistante.

· La glace blanche opaque (glace de neige) contient un pourcentage d’air élevé; sa résistance dépend de sa densité. La glace blanche qui contient peu d’air est presque aussi résistante que la glace bleue.

· La glace grise contient habituellement de l’eau à la suite d’un dégel, et doit être considérée comme dangereuse.

Examinez l’environnement

· La taille et la profondeur du plan d’eau influencent la formation de la glace. Plus le lac est profond, plus il prend de temps à geler. La glace qui se trouve près des rivages se forme plus rapidement, et également plus rapidement.

· Les courants amincissent le dessous de la glace. La glace des rivières est donc moins solide que celle des lacs à cause de l’action du courant.

· Les obstacles, tels qu’un quai ou une pierre, absorbant la chaleur du soleil. Ils retardent la formation de la glace et accélèrent la fonte.

· Une température ambiante qui demeure toujours sous 0 degré Celsius entraîne la formation d’une glace plus solide qu’une température qui oscille de part et d’autre du point de congélation.

· La fonte et le regel de la surface de la glace, présentent par les variations de température, une glace en couches superposées. La glace comporte donc plusieurs failles, ce qui la rend plus vulnérable.

· Le réchauffement par le soleil diminue la solidité de la glace. Celle-ci est habituellement plus solide le matin qu’en fin de journée.

· L’eau qui s’accumule sur la glace à la suite de réclamer affaiblit celle-ci.

· La neige a le même effet qu’une couverture: elle augmente la température de la glace. Une chute de neige qui a atteint la moitié de l’épaisseur de la glace peut créer une situation dangereuse.

· Le vent peut produire un certain déplacement d’eau qui retardera la congélation. De plus, le vent peut déplacer la neige et créer une couverture.

Vérifier l’épaisseur de la glace

Aucun type de glace n’est sécuritaire à 100%. Vous devez toujours tenir compte de son épaisseur. Mesurez-la en perçant un tout petit trou jusqu’à l’eau, et ce, à différents endroits. Si l’épaisseur de la glace est de 7 centimètres ou moins, ne vous y aventurez pas indique la Société de sauvetage.

Notons que la Société de sauvetage est un organisme à but non lucratif dont la mission est de favoriser les interactions sécuritaires avec l’eau afin de prévenir les noyades et autres traumatismes.